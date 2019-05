Triste nouvelle..., qui a œuvré sur la musique du tout premier, entre autres, vient de succomber à un cancer (vraiment une saloperie cette maladie). Sa femme a confirmé la nouvelle suril y a peu :Cela me fait bizarre carest l'un des premiers jeux auxquels j'ai joué et sa musique restera à jamais gravée dans ma mémoire grâce à sa qualité ainsi que sa diversité.Paix à son âme.

Like

Who likes this ?

posted the 05/27/2019 at 10:51 PM by sebalt