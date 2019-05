L'approche et le risque de voir des fuites aussi. Aujourd'hui, ça concerne(oh, quelle surprise) grâce à Sabi sur Twitter , qui a déjà vu juste sur quelques jeux. Ce qui suit reste à prendre avec des pincettes malgré tout mais bon. Bref, voilà ce qu'on aurait bientôt de la part d', avec présence d'un logo pour affirmer la chose.- Jeu de sport mélangeant ballon... et rollers.- Ressemblerait un peu à. Du coup, cela pourrait être comme le mode Lucioball d'mais en plus travaillé.du côté des graphismes. Style cartoon en vue ?Bref, à voir. Je trouve que cette gén' manque cruellement de jeux de sports un peu loufoques donc un titre comme ça, je suis preneur si bien fait !

Who likes this ?

posted the 05/25/2019 at 08:36 AM by sebalt