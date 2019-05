S'ils paraissent de prime abord relever de la pure métaphore, les mythes forgés au fil des millénaires par cette drôle de bête que l'on appelle souvent homo sapiens semblent pourtant nous éclairer sur nos frêles existences.

Ainsi, tel Sisyphe, la rédaction de Gameblog semble à jamais condamnée à entendre notre plumitif national nous chanter à longueur de journée les louanges de son expérience sur Toki, le jeu d'arcade qui faisait son grand retour sur Switch en décembre dernier.



Annoncé de longue date sur les autres consoles de cette génération, le singe nous donne cette fois un rendez-vous ferme et définitif, puisque Toki sortira le 6 juin 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Pour l'occasion, le jeu s'enrichira d'un mode speed run pour les plus acharnés, de filtres graphiques pour se croire coincé dans les années 1980, et d'un Jukebox pour les plus mélomanes d'entre vous.