Une année après sa sortie en mer, Sea of Thieves revient au port les bourses pleines. Avec ses mégalodons, mermaids, bateaux squelettes, poissons à pêcher, harpons, îles volcaniques, ennemis explosifs, trônes, boulets maudits et autres brigantins à piloter, le titre de Rare a gagné en contenu tout en gardant son cap initial. Oui, il est toujours demandé de passer des heures en mer en échange d’éléments purement cosmétiques (et de quelques succès), mais le voyage en vaut la peine malgré la frustration pouvant découler de certaines sessions. Bien que nous aurions apprécié une dimension narrative plus importante pour les Fables du Flibustier, nous sommes totalement conquis par l’Arène et ses affrontements haletants où tout peut potentiellement arriver. Bien joué capitaine,L’Arène, une proposition habilement exécutée, à la fois drôle et stratégiqueLes Fables du Flibustier apportent des quêtes plus recherchées qu’auparavantL’univers s’est enrichi d’une multitude de bons éléments (monstres, missions, zones, items)Encore plus beau qu’au lancement (surtout dans ses effets de lumière et de brouillard)Les Fables auraient mérité moins de dispersionLes combats au corps-à-corps n’ont pas évoluéDes ennemis au sol qui manquent encore de variétéEncore quelques (rares) bugs de serveurs qui annulent les quêtes