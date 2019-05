1-Days Gone2-Mortal Kombat 113-FIFA 194-Red Dead Redemption 25-Grand Theft Auto V6-Mario Kart 8 Deluxe7-New Super Mario Bros. U Deluxe8-Tom Clancy's The Division 29-Forza Horizon 410-Anthem

Pour sa deuxième semaine au Royaume-Uni,demeure au premier rang, avec une baissedes ventes de 60 % d'une semaine à l'autre.toujours deuxième a subilui une baisse de 74 % par rapport à la semaine dernière.et, respectivement aux troisième et quatrième rangs, ont vu leurs venteschuter de 10% et 3% par rapport à la semaine passée. Exceptétout ce quise trouve dans le top 10 de cette semaine a subi des baisses, GTA V s'est hissé au cinquièmerang avec à une augmentation de 14 % des ventes par rapport à la semaine précédente.La seule nouveauté de cette semaine est, qui a fait sesdébuts surau quinzième rang.Voici leparpour la semaine se terminant le 4 mai 2019 :

Like

Who likes this ?

posted the 05/06/2019 at 10:48 PM by leonr4