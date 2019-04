Nintendo

CA : 9,6 milliardsBénéfice net : 1,5 milliardHardware: 34.74 millions (+2.47m)Software: 187.52 millions (+23.91m)Ratio : 5.81 (+0.73)Online : 9,8 millions d'abonnésMario Kart 8 Deluxe - 16.69 (+1.670.000)Super Mario Odyssey - 14.44 millions (+680.000)Super Smash Bros Ultimate - 13.81 millions (+1.730.000)Zelda : Breath of the Wild - 12.77 millions (+1.090.000)Pokemon Let's Go Pikachu / Evoli - 10.63 millions (+630.000)Splatoon 2 - 8.70 millions (+430.000)Super Mario Party - 6.40 millions (+1.100.000)New Super Mario Bros. DX - 3.31 millions (nouveau)1-2-Switch - 2.97 millions (+110.000)Mario Tennis Aces - 2.64 (+110.000)Kirby Star Allies - 2.56 (+160.000)ARMS - 2.10 millions* (NC)Donkey Kong Country Tropical Freeze - 2.25 millions (+170.000)Captain Toad : Treasure Tracker - 1.18 million (passe le million)Yoshi's Crafted World - 1.1 million (nouveau)NintendoLabo Kit 01 - 1.01 million (passe le million)...Octopath Traveler - 1.30 millions LTDHardware: 75.08 millions (+240.000)Software: 378.12 millions (+2.15m)Ratio : 5.04 (+0.02)Mario Kart 7 - 18.26 millions (+150.000)Pokémon X/Y - 16.39 millions (+20.000)Pokémon Sun/Moon - 16.15 millions (+10.000)Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire - 14.19 millions (+20.000)New Super Mario Bros. 2 - 13.16 millions (+80.000)Super Mario 3D Land - 12.50 millions (+90.000)Animal Crossing: New Leaf - 12.21 millions (+110.000)Super Smash Bros. for Nintendo 3DS - 9.49 millions (+40.000)Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon - 8.37 millions (+90.000)Tomodachi Life - 6.45 millions (+150.000): 18 millions de Switch