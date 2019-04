Salut à tous,Pour ceux comme moi qui aiment la photographie, certaines features permettent désormais de s'adonner à cette passion in-game. Une manière de mettre en avant le level design et l'ambiance qui peuvent se dégager d'un jeu, et de valoriser le travail des développeurs d'une autre manière.Je vous laisse découvrir le travail d'un pote qui partage ce goût du pixel sans filtre à travers son flickrN'hésitez pas à fav si vous avez kiffer.@+ les gars

posted the 04/18/2019 at 04:34 PM by eryul