Hermen Hulst, co-fondateur et directeur de Guerrilla Games était présent à la Reboot Develop Dubrovnik et ainsi il est revenu sur la collaboration entre les studios appartenant à Sony.



Deux fois par an, Santa Monica et Guerrilla Games réalise un groupe d'échange pour ses développeurs qui ont envie de découvrir un autre pays et d'apprendre par le biais de cette expérience de nouvelles choses.



Hermen Hulst nous a révélé que lors de l'un de ces échanges un des combat designers de God of War qui été spécialisé dans le melee weapon design a proposé l'idée de donner une lance à Aloy comme arme de mêlée principale.

Hulst lui a proposé de créer un design sur cette idée et d'ensuite le proposer aux réalisateurs du jeux qui ont ensuite accepté cette idée.



Guerrilla à aussi envoyé des sound engineers pour aidé Media Molecule et ils ont régulièrement des téléconférences avec Naughty Dog.



Pour terminer Hulst est aussi revenu sur le principe du partage de moteur et que même si cela lui faisait plaisir de voir d'autres studios utiliser le Decima Engine, lui préférait l'idée de voir les studios créer leurs propres moteurs avec l'aide de lead engineers pour créer quelque chose d'encore meilleur.