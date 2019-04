Trüberbrook est un jeu du studio Bilduntonfabrik. Il s'agit d'un jeu d'aventure se déroulant dans les années 60 nous plaçant dans la peau d'un jeune scientifique américain nommé Hans Tannhauser, qui a gagné dans une loterie un voyage dans un village allemand.Le jeu s'inspire de Twin peaks, The X-files, Stranger Things et Star Trek. Une pointe de Science Fiction sera donc bien présente au cours de l'aventure.Autre particularité du titre, tous les décors ont été fait entièrement à la main.La sortie est prévu le 17 Avril sur Steam, GOG, PS4, One et Switch en version dématérialisé puis le 18 Avril pour une sortie physique.