Twitter

Today we're thrilled to announce Shantae 5 ! You're invited to join Shantae in a brand-new adventure later this year on PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC... AND the newly announced Apple Arcade! Stay tuned for more details !Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer Shantae 5 ! Vous êtes invités à rejoindre Shantae dans une toute nouvelle aventure plus tard cette année sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC ... ET la toute nouvelle Apple Arcade annoncée! Restez à l'écoute pour plus de détails !