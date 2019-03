Kareem Choudhry ( le Monsieur It's Monster ) à lâché quelques petites infos sur xCloud lors d'un interview... initialement prévu pour un débit minimum de 10 mbs pour faire fonctionner les jeux dans une haute fidélité console et sur n'importe quel device à travers le monde, il se pourrait bien qu'ils soient parvenu à réduire encore plus ce débit en conseillant minimum 6-5 mbs avec une latence d'environ 9-10 ms qui représente moins que la latence entre le téléphone Android et la manette connectée en Bluetooth.Choudhry a également rappelé que le lancement de la 5G l'année prochaine devrait largement valider l'arrivée du cloud gaming.Quoi qu'il en soit il ne faudra plus trop attendre longtemps avant de pouvoir tester ça par nous-même.