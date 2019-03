Salut communauté GameKyo,



Je prépare quelques articles sur un sujet auquel je pense de plus en plus.



Comment concilier sa passion pour le jeu vidéo et l’écologie. Je vais tenter de faire des recherches et créer des articles pour analyser l’industrie du jeu vidéo, dans un monde ou deux modèles commencent à s’entrechoquer. Celui de l’hyper consommation et celui de la décroissance dans un contexte de contrainte écologique et de raréfaction des ressources.



Plusieurs problématiques seront abordés :

- Production de déchets « produits recyclable », que deviennent les consoles et les jeux à leurs morts, les invendus…

- Consommations énergétiques de nos appareils, évolutions de la consommation, parque mondiale, ressources nécessaires à la production ;

- Emprunte carbone, fabrication, transport ;

- Avenir proche du jeu vidéo, dématérialisation, cloud gaming, streaming, course à la puissance ;

- Utilisation des ressources, batteries, terres rares, cuivre, notion de pénurie annoncée, effondrement, épuisement des ressources primaires et énergétiques, soutenabilité de la filière.



Je ferai aussi des articles ou je présente mon point de vue et mes pratiques.



Si certains d’entre vous sont intéressés et voulez que j’aborde des sujets ou problématiques que je n’ai pas cités, merci de me faire part de vos idées dans les commentaires.