Après le rapprochement Microsoft/Nintendo, Disney approche Nintendo (ou plutôt Pokémon Company) mais rien d'officiel n'a été déclaré à l'heure actuelle.Mes sources sont catégoriques, elles me disent que Disney prépare son grand retour dans le jeu vidéo et que Nintendo n'est pas un choix par hasard. En effet Nintendo et Disney ont la même mentalité, la production pour le tout public, et il ne serait pas étonnant si la firme japonaise se faisait racheté par le géant américain.Avec le rapprochement entre Nintendo et Microsoft comme il a été officialisé par le slogan "Survive Together" pour concurrencer Sony, on se dirige vers une puissante alliances entre Microsoft, Nintendo et Disney. Afin de mieux dominer vos cerveaux.