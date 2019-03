Le problème avec lui, il va de rumeur en rumeur et extrapolation de son esprit, le tout mélangé avec quelques informations du milieux.Sauf que le concepteur du processeur de la Switch avait dit que la machine de Nintendo est prête à la VR. Mais Nintendo disait que la VR n'était pas sa priorité, malgré que l'idée est chez eux depuis certains jeux NES ou encore le Virtual boy.Pour revenir à la déclaration de Nintendo qui disait que ce n'était pas sa priorité, c'est la même que Microsoft envers ses consoles, mais si certains studios voulaient l'apporter sur la X, c'était possible car la machine serait VR Ready.Bref, je vous laisse avec la dernière vidéo du monsieur qui traite de Nintendo Labo Kit VR.

posted the 03/07/2019 at 10:36 AM by kidicarus