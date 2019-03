L'E3 arrive dans un peu moins d'une centaine de jours et on commence à entendre parler du plus gros titre à venir côté XBOX avec Halo Infinite qui se veut être un Reboot Spirituel selon Bonnie Ross, Lors d'un Interview chez IGN elle a évoqué qu'on en apprendrait plus sur Halo Infinite durant l'E3 2019, elle a parlé du moteur du jeu le Slipspace Engine et aurait évoqué la présentation d'une démo technique plus profonde a l'E3 2019 ( comme l'année dernière ) mais n'a pas évoqué d'extraits de Gameplay. Selon Brad Sams Halo Infinite serait d'après ses mots tout simplement trop beau pour être montré a cet E3, selon lui présenter le jeu en action pourrait porter préjudice aux autres titres du Salon et il s'agirait là du premier moteur spécialement conçu pour la nouvelle génération. A noter que Brad Sams parle également d'un port de la MCC sur PC.