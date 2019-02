Bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent savoir à quoi ressemble, le jeu sera montré pour de bon lors de la prochaineLa, c’est le grand moment annuel où toutes les nouveautéssont dévoilées. En 2019, cela se déroulera du 11 au 15 avril mais c’est surtout le 13 avril qui nous intéresse, puisqu’vient tout juste de confirmer quesera définitivement montré à cette date-là :Il est temps ! J'ai vraiment hâte de voir le jeu pour plusieurs raisons :- C'estderrière et l'équipe du projet est dirigée parqui s'est occupé dedonc dans le genre action, il s'y connait le monsieur.- Ça se passe peu après l'épisode, de quoi donner une histoire très intéressante.- Enfin, sur, certains insiders ont entendu deà son sujet. Bon ça, on s'en fout un peu pour le moment mais ça a de quoi rassurer un minimum.Bref, vivement le 13 avril ! Imaginez des combats au sabre laser bien stylés à laavec ce genre de musiques :J'espère vraiment que ce sera bien...