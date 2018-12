Parce que les apparitions publique de Playstation on beaucoup changé. Pour faire simple les conférences de presse sont devenues des show cases avec plus de contenue et moins de blabla. Ce qui me fait penser que les conférences de presse professionnel seront de moins en moins sous le feu des projecteurs et ses peut être la volonté de Sony dorénavant. En gros les events professionel se ferait en behind close.

En suivant cette idée je pense qu'il ne faudrait pas trop s'attendre à un reveal PS5 en début d'année 2019, car à l'heure ou je parle, une sorte de Playstation meeting à Londres à peut être déjà eu lieu. Nommé Dev Con 2018, elle à la particularité cette année de se dérouler à l'écart de tous, et très loin des médias. Les participants sont sélectionnées et reçoivent des invitations. Ce qui cache beaucoup de choses



Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?