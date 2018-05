La page Facebook du feu-magazine Joystick vient tout juste de se mettre à jour après des années de silenceLa plus part des membres sont partis sur d'autres medias (Canard PC, le podcast ZQSD par exemple), la marque avait été rachetée en 2013 par Anuman (Microïds ), un nouveau site Joystick.fr a vu le jour (qui n'a aucun rapport avec le mag de l'époque), alors quel est donc ce nouveau "Joystick le podcast" ? Sera t'il fait par l'équipe de ZQSD ?J'en profite aussi pour parler d'une triste nouvelle, certains n'ont peut etre pas vu passer l'annonce du décès de Jérome Darnaudet alias Lord Casque Noir survenu il y a quelques jours

posted the 05/17/2018 at 02:32 PM by famimax