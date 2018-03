Depuis le Nintendo Direct, le débat des portages sur la Switch est devenu ( il me semble ) un sujet très récurrent parmi la plupart des forums de jeux vidéo. Là, on a peut-être affaire à un débat encore plus important que celui entre les versions physiques et dématérialisés.



Pour Nintendo, le sujet autour du soutien des éditeurs tiers est un cas plutôt étrange pour lui. Alors que la Wii U avait un soutien quasi-spectral, le parfait contraire de sa grande soeur la Wii qui était solidement entouré de jeux en masse, on aurait cru que la Switch avant sa sortie allait malheureusement réitéré le coup, mais que nenni !



En un an, la Switch compte plus de 800 jeux dans son line-up ( précision moins de la moitié des jeux au total sont déjà sortis et l'autre moitié est constitué de jeux censé sortir plus tard dans le futur ) mais le truc à comprendre toutefois, c'est que la majorité d'entre eux sont des portages de jeux précédemment sorti sur d'autres consoles. ( source Wikipédia )



Même certains classiques injustement sous-estimés de la Wii U sont revenu au pas de charge sur la Switch, en tentant une seconde chance de briller, et si il est indéniable que cette stratégie de révèle plutôt gratifiante, surtout pour des jeux comme Mario Kart 8 Deluxe qui a su faire en un an presque mieux que la version Wii U en 4 ans, la plupart des portages se retrouvent malheureusement éclipsé une fois de plus par un adversaire de taille... qui n'est autre que les portages eux-mêmes.



Eh oui, si il est indéniable que le soutien des tiers pour la Switch est déjà largement meilleur que celui de la Wii U, ce " soutien " se résume pour l'heure presque entièrement aux portages par ci, et portages par là. Entre des versions émulés de jeux d'arcade qui datent de plus d'une trentaine d'années et des jeux ressorti et encore ressorti, le tout servi dans une version d'une qualité plus ou moins discutable, il y'a vraiment de quoi s'interroger sur le ratio réchauffé-nouveauté.



Attention je ne dis pas que tous les portages présents sur le eShop sont d'un intérêt discutable loin de là l'idée. Il existe plein de jeux méconnus du public et qui sont d'une grande qualité, que ce soit des indés ou des jeux précédemment sorti sur Wii U. En fait, ça fait toujours plaisir de voir des jeux comme Bayonetta, Captain Toad, Mario Kart ressortir sur la Switch, des jeux qui n'ont jamais vraiment briller par leurs ventes, étant donné du fait qu'ils sont sorti sur une Wii U qui avait un parc très restreint de consoles comparé aux autres consoles du marché.



Et c'est justement ça le dilemme avec les portages, d'un côté pour ceux qui ont déjà joué à la version original de tel ou telle jeu, et si vous avez aimé le jeu, vous avez le choix de soit repasser à la caisse pour y rejouer avec un certain intérêt, ou soit si vous avez trouvé le jeu nul à souhait, vous pourrez toujours vous plaindre que des jeux comme ça arrive en masse sur la Switch, et dont vous exigez à la place de la nouveauté. J'ai l'impression que tout est basé sur une question de goût personnelle quoi !



Mais pour ceux qui n'ont jamais pu jouer à tel ou telle jeux, c'est l'occasion de découvrir un jeu d'une qualité probablement sous-estimé, éclipsé par des jeux qui sont pour la plupart encore et toujours des portages ( qui ont en somme plus la côte auprès des joueurs )



Et c'est pour ça qu'avec les portages, il y aura toujours un côté pour éventuellement se plaindre, et un autre pour au contraire se réjouir de l'arrivée de portages d'un intérêt indéniable sur sa nouvelle console préféré.



Mais je m'interroge surtout sur les avis des autres après la diffusion du récent Direct, est-ce qu'ils se plaignent qu'il y ait trop de portages, et ou est-ce qu'ils sont juste contre la notion même du portage sans jamais s'être interrogé sur le véritable intérêt de tel ou telle portage.



Enfin je veux dire, il y'a vraiment personne ici à part moi qui est sincèrement content que de célèbres jeux comme Okami HD, Undertale, South Park, Crash Bandicoot viennent enfin sur la Switch ?



Est-ce parce que vous possédez déjà ces jeux sur d'autres consoles ( c'est le but même des portages c'est vrai ) et vous n'avez pas envie de repasser à la caisse pour une version jouable où que vous soyez, ou est-ce juste parce que comme je l'ai mentionné au-dessus, vous être de plus en plus réticent à la notion du portage sur Switch sans véritablement juger le jeu en question ?



Moi honnêtement ( et je ne fais que donner un avis personnel ) je trouve que les portages sont une bonne chose, parce que je peux enfin me procurer un jeu qui est sorti sur une précédente console dont je suis passé à côté et dont j'ai un peu sous-estimé le potentiel, et qui pourrait s'avérer être un très bon jeu. J'ai absolument rien contre les portages, mais il est vrai que tôt ou tard les éditeurs tiers aussi bien que Nintendo devront s'efforcer à proposer davantage de nouveautés fraîches sur un rythme plus régulier au détriment de l'arrivé en masse de nouveaux portages, sous peine d'être négativement résumé pour " la console des portages "



N'hésitez pas à venir commenter pour exprimer davantage votre point de vue sur l'intérêt réel du portage sur Switch et si l'abondance de portages est finalement une bonne chose, ou une mauvaise chose pour vous.