V-Rally serait de retour en 2018 à en croire Le Mag Sport Auto. ils ont trouvé des dépots de marque et de whois sur le jeu fait par Bigben !Un retour d'une licence de mon enfance, c'est top ! En espérant pas un remastered.

posted the 02/19/2018 at 12:23 PM by schwarzie