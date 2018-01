L'entreprise indique sur son rapport avoir engrangé 47,7 milliards de yen en chiffre d'affaires, en baisse de 10,8% par rapport à l'année précédente, et 7 milliards de yen en résultat opérationnel, ce qui constitue une augmentation de pas moins de 37%. Un tableau largement plus clair que celui de 2016, où une diminution de 52% du résultat opérationnel était enregistrée.



Pourquoi la firme fait-elle état d'une si belle année ? Grâce à sa division jeu vidéo (dont le CA est en augmentation de 8,5% et le résultat opérationnel de 328,2%) et en particulier Resident Evil VII avec 4,8 millions de ventes au 31 décembre, Monster Hunter XX avec 1,8 million d'unités, et Ultra Street Fighter II qualifié de "succès foudroyant". Il est à noter qu'à l'image de l'industrie dans son ensemble, le dématérialisé a pris une grande place dans le business de Capcom avec 40,1% du chiffre d'affaires. La division arcade de l'entreprise a effectué des résultats plus modestes mais en augmentation de 8%, tandis que les pachinko et pachislot sont en