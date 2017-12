Bonjour à tous.Je viens de me procurer tout récemment le fameux Sony Bravia A1 oled. Apres avoir craquer pour ps4 Pro et la One X, je me suis dit "pourquoi pas".Seulement, voilà, je suis détenteur de Dreamcast, Saturn, Gamecube et compagnie, et j'aimerais bien en profiter dessus (ouais je sais les écran cathodiques c'est mieux blablabla).Cette chère TV, ne dispose PAS d'une putain de péritel/scart IN.Mis à part un vieux connecteur jack 3.5 IN analogique.Une prise jaunâtre pour laquelle Sony n'a pas eu la bonne idée d'inclure le cable adaptateur ni meme le proposer à la vente (un pauvre rca vidéo vers jack quoi).voici ce que Sony indique sur son site:En clair faut faire gaffe!!Mes deux question, quelqu'un sait il quel cable je peux prendre? J'ai cru en voir un générique compatible TV samsung (ref BN39-01154H) qui pourrait correspondre mais pas sur...Ou bien un boitier convertisseur Peritel vers HDMI... (dans ce cas un pas trop pourri et pas exorbitant non plus)Voilà pour mes grandes questions, si ca peut en aider d'autre au passage...