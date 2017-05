Actu

Marvelous Entertainment a récemment diffusé un nouveau trailer de Fate/Extella: The Umbral Star dans sa version Nintendo Switch qui vient compléter la vidéo d'annonce sortie il y a deux semaines.Déjà disponible sur PS4, Fate/Extella: The Umbral Star sortira sur la console de Nintendo le 21 juillet en Europe, et 4 jours plus tard en Amérique du nord.