Voici le classement des ventes des 30 exclusivités next gen pour la semaine du 14/01/2017 :Attention classement VGchartz (prendre avec des pincettes)Attention classement jeux physique donc pas de dematAttention exclusivité console pas PCTop 5 : 2 jeux WiiU + 3 jeux PS4Top 10 : 6 jeux Wiiu, 1 jeu Xbox one, 3 jeux PS4Et niveau top 30 : 12 jeux PS4 ,10 jeux WiiU, 8 jeux Xbox OneTrés belle entrée du jeu Horizon Zero DawnEn cas d'erreur, n'hesitez pas....

posted the 04/15/2017 at 09:22 AM by ajb