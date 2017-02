In November last year, we brought back the

nostalgic Famicom and NES home consoles in palmsized

versions and shipped the entire quantity of

Nintendo Classic Mini Family Computer units we

initially prepared for each market. We apologize to

our consumers and retail partners for the

inconvenience caused by product shortages. Some

parts require time to procure, but we are working to

increase production. We also see the nostalgic

interest in these products as an opportunity to draw

consumers’ attention to our latest game system,

Nintendo Switch.

Hello,Récemment plusieurs articles parlaient d'un arrêt de production et donc d'approvisionnement de la Nes Mini, mais Nintendo vient de démentir la chose !En gros ils disent que certains composants sont plus longs à avoir et qu'il se sont aussi concentrés sur la sortie de la Switch.Patience donc !