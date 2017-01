Suite à ce tweet de Micromania annonçant la sortie du jeu sur Wii U, nous aimerions apporter quelques précisions. Si l'enseigne est rassurante sur l'arrivée éventuelle d'une version boite, il n'est pas dit que les stocks soient au rendez-vous.Interrogée à nouveau, notre source nous explique que « Micromania n'a pas annoncé de date pour les précommandes car Nintendo n'est pas sûr de le sortir en version boîte en Europe. Et si version physique il y a, les stocks seront très bas. »Dans ce cadre, nous réaffirmons donc nos informations.L'actualité d'origine ci-dessous...Probablement l'un des épisodes les plus attendus tant pour ses nouveautés de gameplay que pour son univers, The Legend of Zelda : Breath of the Wild pourrait ne pas sortir en version physique sur Wii U, au moins en Europe, le 3 mars prochain.Selon nos informations émanant de sources dans la distribution, la branche européenne de Nintendo n'aurait encore rien décidé du sort de l'édition boite du prochain opus de la saga sur la Wii U.Un responsable de Micromania nous a ainsi indiqué - sous couvert d'anonymat - que Nintendo penchait davantage pour une distribution exclusive sur l'eShop de la Wii U plutôt qu'en boite : « c'est quelque chose que l'on souhaite, car nous allons probablement réduire au strict minimum les étalages dédiés à la Wii U avec la Switch, » nous a-t-on expliqué. Du côté d'Amazon et de la Fnac, on nous confirme que la version Wii U n'a pour le moment pas de date de sortie en boite : « si Nintendo décide de le sortir physiquement sur cette plateforme, ce sera certainement en très faibles quantités, car nous n'aurons pas de place à lui accorder par rapport à la version Switch, » nous lance un responsable d'un grand magasin parisien.Malgré tout, si l'information se confirme, c'est la seconde mauvaise nouvelle à encaisser pour les fans après l'exclusivité Switch pour l'édition collector. La situation rappelle celle de The Legend of Zelda : Twilight Princess qui avait aussi bénéficié d'une sortie sur deux plateformes - la GameCube et la Wii, mais sur la première, les quantités distribuées avaient été limitées, et le jeu avait accusé un retard de plusieurs jours.Si c'est vrai ce serait du foutage de gueule pour les possesseurs de la WiiU....