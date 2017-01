Yop,



Un petit partage des B.A.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild





1 2 Switch





Arms





Splatoon 2





Super Mario Odyssey





Xenoblade Chronicles 2





Shin Megami Tensei





Fire Emblem Warriors





Super Bomberman R





Puyo Puyo Tetris





Sonic Mania





Project Octopath Traveler





Dragon Quest Heroes 1 & 2





Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers





The Binding of Isaac: Afterbirth





Redout





I Am Setsuna





Disgaea 5 Complete





Lego City Undercover





Has-Been Heroes





The Elder Scrolls V: Skyrim





Rime







Pour terminer une petite compile









Voila, et il y pas tout, par exemple: Fast Racing RMX, Project Sonic 2017, Yooka & Laylee, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Quest X & XI, Seasons of heaven, Raymen Legends Complete, Steep, Fifa, etc...