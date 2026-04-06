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Level-5 donne rendez-vous ce vendredi
Actuellement sur un très joli retour avec les succès de Fantasy Life i et Inazuma Eleven : Victory Road, Level-5 dressera une partie de son avenir ce vendredi 10 avril à 14h00 (heure FR), moment choisi pour la tenue du « Level-5 Vision 2026 ».

Pas d'informations mais outre le suivi des titres déjà disponibles, voici un rappel de ce qui est en attente de reveal, trailer et date :

- DECAPOLICE
- Professor Layton and the New World of Steam
- Inazuma Eleven RE (refonte du premier épisode)
- Holy Horror Mansion (spin-off de Yo-Kai Watch)







2
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spartan1985, ootaniisensei
publié le 06/04/2026 à 15:21 par Gamekyo
commentaires (6)
aeris200 publié le 06/04/2026 à 15:33
Hate de jouer a Layton sur Switch 2 en mode joycon souris
altendorf publié le 06/04/2026 à 15:57
A noter que Inazuma Eleven RE va utiliser les modèles et le moteur de Inazuma Eleven: Victory Road
zekk publié le 06/04/2026 à 16:44
J’ai hâte d’en savoir + sur Decapolice
newtechnix publié le 06/04/2026 à 16:46
Level 5 est le candidat parfait pour un rachat par Sony, il compléterait le catalogue d'IP Sony en élargissant vers un public plus jeune.
guiguif publié le 06/04/2026 à 16:49
Decapolice, le reste osef
ootaniisensei publié le 06/04/2026 à 17:08
newtechnix qu'ils restent loin d'eux, on aimerai pouvoir jouer a leur jeux sur la plateforme qu'on aime, merci.

Mine de rien on arrive sur un sacré rendu technique qui rend pleinement hommage a leur DA et ça c'est cool
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DECAPOLICE
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Nom : DECAPOLICE
Support : PlayStation 4
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : RPG
Autres versions : Playstation 5 - Switch
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