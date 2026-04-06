Level-5 donne rendez-vous ce vendredi

Actuellement sur un très joli retour avec les succès deet, Level-5 dressera une partie de son avenir ce vendredi 10 avril à 14h00 (heure FR), moment choisi pour la tenue du « Level-5 Vision 2026 ».Pas d'informations mais outre le suivi des titres déjà disponibles, voici un rappel de ce qui est en attente de reveal, trailer et date :(refonte du premier épisode)(spin-off de