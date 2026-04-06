Level-5 donne rendez-vous ce vendredi

Actuellement sur un très joli retour avec les succès de Fantasy Life i et Inazuma Eleven : Victory Road, Level-5 dressera une partie de son avenir ce vendredi 10 avril à 14h00 (heure FR), moment choisi pour la tenue du « Level-5 Vision 2026 ».
Pas d'informations mais outre le suivi des titres déjà disponibles, voici un rappel de ce qui est en attente de reveal, trailer et date :
- DECAPOLICE
- Professor Layton and the New World of Steam
- Inazuma Eleven RE (refonte du premier épisode)
- Holy Horror Mansion (spin-off de Yo-Kai Watch)
Mine de rien on arrive sur un sacré rendu technique qui rend pleinement hommage a leur DA et ça c'est cool