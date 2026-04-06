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Si State of Decay 3 se fait autant attendre, c'est pour la même raison que d'habitude
La méthode fait partie des plus mauvaises routines de l'industrie et pas que chez Xbox, mais c'est de nouveau ces derniers qui viennent de s'illustrer sur la pratique, et c'est officiel (de la bouche même du réalisateur) : à l'annonce de State of Decay 3 (2020 quand même), le jeu n'existait pas. Tout simplement.

Encore une fois c'est le réalisateur Philip Holt qui l'avoue : à l'époque, il y avait des idées, un début de concept, mais rien d'autres, pas même une équipe dédiée (seulement 4 ou 5 mecs dans la réflexion), et c'est Blur qui s'est chargé de livrer le trailer reveal ci-dessous ne reflétant en rien le produit final prévu pour on ne sait quand, aussi bien pour le rendu (c'est de la CG) que pour ce qu'on y voit (il n'y aura pas d'animaux infectés).

Maintenant on espère que Undead Labs se rattrapera, déjà dans le cadre de l'Alpha Fermée prévue le mois prochain.

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publié le 06/04/2026 à 15:32 par Gamekyo
commentaires (12)
losz publié le 06/04/2026 à 15:56
Tout ca pour sûrement finir jaune pisse sur meta… Le 2 était tellement naze que je vois mal comment un troisième pourrait être réussi, à part peut être un miracle.
kinectical publié le 06/04/2026 à 16:15
ouais je me disais bien qu’il y aurais rien du trailer au final tout ça pour un jeu de merde encore lol
skuldleif publié le 06/04/2026 à 16:20
losz jamais vu un jeu veritablement naze avoir autant de joueurs et un 3eme opus greenlight ca n'existe pas
gameslover publié le 06/04/2026 à 16:20
on vie une époque formidable, la pire génération qu'il puisse exister depuis le tout début du JV
zekk publié le 06/04/2026 à 16:38
skuldleif le deux avait de très bonne idée, ça pouvait être un très bon jeu, mais l'exécution n’y était pss
negan publié le 06/04/2026 à 16:47
losz
losz publié le 06/04/2026 à 17:56
Tout ca pour sûrement finir jaune pisse sur meta

Ca vous fera un point ccommun
ravyxxs publié le 06/04/2026 à 16:54
Donc j'avais bien raison, alala....
ravyxxs publié le 06/04/2026 à 16:58
gameslover Le gros soucis c'est que l'industrie a fait rentrer beaucoup trop d'investisseur avec des limites de temps exigées aux équipes. Des passionés du début, fini en pingre, comme Hermen Hulst, Phil Spencer ou encore Todd Howard ! Des grosses têtes devenu des hommes d'affaire qui maintenant sont à la tête de studio de renom etc
rasalgul publié le 06/04/2026 à 17:25
Mais bordel Microsoft ne pige vraiment jamais rien

Il faut mentir toujours mentir et mettre la thune dans le marketing si vous voulez vendre.
Ne jamais être transparent et vendre du rêve.

Des loosers cette boîte sérieux
jackfrost publié le 06/04/2026 à 18:08
Ça Craig vraiment
arquion publié le 06/04/2026 à 18:20
ziggourat tu t'es trompé d'article pour ton comm
ziggourat publié le 06/04/2026 à 18:22
arquion oups ???? merci !
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Fiche descriptif
State of Decay 3
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Nom : State of Decay 3
Support : PC
Editeur : Microsoft
Développeur : Undead Labs
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X
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