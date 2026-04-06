Si State of Decay 3 se fait autant attendre, c'est pour la même raison que d'habitude

La méthode fait partie des plus mauvaises routines de l'industrie et pas que chez Xbox, mais c'est de nouveau ces derniers qui viennent de s'illustrer sur la pratique, et c'est officiel (de la bouche même du réalisateur) : à l'annonce de(2020 quand même), le jeu n'existait pas. Tout simplement.Encore une fois c'est le réalisateur Philip Holt qui l'avoue : à l'époque, il y avait des idées, un début de concept, mais rien d'autres, pas même une équipe dédiée (seulement 4 ou 5 mecs dans la réflexion), et c'est Blur qui s'est chargé de livrer le trailer reveal ci-dessous ne reflétant en rien le produit final prévu pour on ne sait quand, aussi bien pour le rendu (c'est de la CG) que pour ce qu'on y voit (il n'y aura pas d'animaux infectés).Maintenant on espère que Undead Labs se rattrapera, déjà dans le cadre de l'Alpha Fermée prévue le mois prochain.