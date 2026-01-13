Meta VR : une grosse vague de licenciements en vue + 2 fermetures de studios [UP]

Malgré de bonnes intentions, la réalité de la faible demande AR/VR (et le contexte économique) ne peuvent que couper l'herbe sous le pied à Meta et ses projets, et cela devrait évidemment se traduire par une énorme vague de licenciements chez la branche Reality Labs de la société : selon les sources du New York Times, 10 % des effectifs seront mis à la porte dans les prochains jours, soit tout de même 1500 personnes.L'officialisation devrait avoir lieu cette semaine mais pas besoin d'attendre jusque-là pour accueillir une autre mauvaise nouvelle. Les branches softwares de Meta seraient également sujet à de sévères coupes, et un ancien employé vient de révéler sur X la soudaine fermeture de Twisted Pixel () et Sanzaru Games ().Meta avait déjà enterré Ready at Dawn (l'un des meilleurs studios de la VR selon l'avis global des intéressés) et même si l'entreprise en possède d'autres comme Camouflaj, Armature et bien entendu Beat Games (), reste qu'à un moment, il faut bien reconnaître que l'avenir de ce marché commence à vraiment sentir mauvais.- Confirmation des deux fermetures précitées.- Et finalement, Armature (auteur de l'excellent portage VR de) rejoint aussi le cimetière des studios malchanceux...