recherche
News / Blogs
Meta VR : une grosse vague de licenciements en vue + 2 fermetures de studios [UP]
Malgré de bonnes intentions, la réalité de la faible demande AR/VR (et le contexte économique) ne peuvent que couper l'herbe sous le pied à Meta et ses projets, et cela devrait évidemment se traduire par une énorme vague de licenciements chez la branche Reality Labs de la société : selon les sources du New York Times, 10 % des effectifs seront mis à la porte dans les prochains jours, soit tout de même 1500 personnes.

L'officialisation devrait avoir lieu cette semaine mais pas besoin d'attendre jusque-là pour accueillir une autre mauvaise nouvelle. Les branches softwares de Meta seraient également sujet à de sévères coupes, et un ancien employé vient de révéler sur X la soudaine fermeture de Twisted Pixel (Deadpool VR) et Sanzaru Games (Asgard's Wrath).

Meta avait déjà enterré Ready at Dawn (l'un des meilleurs studios de la VR selon l'avis global des intéressés) et même si l'entreprise en possède d'autres comme Camouflaj, Armature et bien entendu Beat Games (Beat Saber), reste qu'à un moment, il faut bien reconnaître que l'avenir de ce marché commence à vraiment sentir mauvais.

UPDATE

- Confirmation des deux fermetures précitées.
- Et finalement, Armature (auteur de l'excellent portage VR de Resident Evil 4) rejoint aussi le cimetière des studios malchanceux...

0
Qui a aimé ?
publié le 13/01/2026 à 17:15 par Gamekyo
commentaires (26)
altendorf publié le 13/01/2026 à 17:06
Le même sort pour les autres dans les prochains mois.
rogeraf publié le 13/01/2026 à 17:38
Et bonne année bien sur
khazawi publié le 13/01/2026 à 17:41
Je me souviens de certains qui nous disaient que le VR était un marché porteur alors même que Sony a bidé dedans. Meta avec le metaverse a bidé et sa partie gaming aussi
Ça rejoint tous les autres aspects dont on disait que ça ne décollera jamais vraiment : cloud gaming, jeux en location, NFT...
akinen publié le 13/01/2026 à 17:42
Mon casque prend la poussière.

Isoler le joueur n’est pas une bonne idée.
churos45 publié le 13/01/2026 à 17:59
Je ne vois pas ce qu'il y a d'hilarant dans le fait qu'une autre manière de jouer puisse disparaitre
thauvinho publié le 13/01/2026 à 18:02
Les deux Asgard's Wrath sont tellement bon, c'est triste ;(

Après ils ont quand même loupé un truc avec le Quest 3, j'utilisais beaucoup plus le deux car ils sortaient plus de jeux :/ Les jeux Marvel's ça va bien 5 min. Quand je pense qu'ils ont annulé GTA
thekingofpop publié le 13/01/2026 à 19:09
Les jeux vr sur Meta c'est une blague et il y a quasiment rien...
oreillesal publié le 13/01/2026 à 19:49
Le destin funeste et inévitable de la VR dans sa forme actuelle.
Trop contraignant, trop cher, pas suffisamment suivi.

HL Alyx est une expérience marquante, probablement le truc qui m'a le plus bluffé dans le JV ces 15 dernières années.
cyr publié le 13/01/2026 à 20:37
Blague a part, dommage pour les salariés.....

Mais bon je me demande qu'y pensais que ça aller percé....

Coûteux, manque de jeux compatible...si encore il y avais une nouvelle livence porteuse comme le film ready player one....

Puis l'inconfort avec de longue session de jeux.....

Deja la 3D sur la télé, ça aussi c'était un échec. Fallait peut-être le prendre comme un exemple....

Dommage pour les salariés encore une fois.....

Je connais une boutique , ou tu peux jouer avec des casques VR....a chopping promenade a claye souilly....jamais vu 1 seul personne dans cette boutique.....
dabaz publié le 13/01/2026 à 21:14
Meta semble plus intéressé par le marché de l'IA et des lunettes AR au détriment de la VR.

Je joue en ce moment à RE 4 sur Quest 3, l'expérience est plaisante, immersive mais j'ai souvent la flemme d'enfiler mon casque et rester debout en gesticulant. Je préfère poser mon gros cul sur un fauteuil et jouer en mode paresseux.
e3ologue publié le 13/01/2026 à 21:28
Sanzaru c'est pas des anciens de Naughty dog ou ready at dawn ?
wickette publié le 13/01/2026 à 21:39
Quel sketch cette entreprise, sont totalement dominés par Gemini et chatGPT en plus et ils ont dépensé des milliards et des milliards dans leur VR avec le résultat qu'on connait.

J'arrive pas à croire que whatsapp et insta, ils aient autorisé ce rachat par facebook aussi...bref.
natedrake publié le 13/01/2026 à 21:53
On aurait pu avoir un Sly 5 par Sanzaru ou un nouveau The Order par Ready At Dawn beaucoup plus ambitieux, mais non, les mecs ont décidé d'aller faire de la VR chez Meta.
romgamer6859 publié le 13/01/2026 à 21:53
Sanzaru :/


c'était sly "4"
mooplol publié le 13/01/2026 à 22:23
Les principaux studios vr meta, sony et tiers sont donc mort, fin de route de la technologie
newtechnix publié le 13/01/2026 à 22:37
rogeraf on pourra quand même se dire qu'ils ont attendu au moins l'après fêtes de nowel et du nouvel an, c'est assez rare pour le signaler car les gafam ont en général aucun état d'âme pour leurs employés
newtechnix publié le 13/01/2026 à 22:39
Je sais plus qui disais que c'était l'avenir alors que nous on disait que c'était un marché de niche qui ne trouve son vrai marché que dans les parcs d'attractions.

Les périphériques c'est très souvent des bides à quelques exceptions prêt.
jeanouillz publié le 13/01/2026 à 23:24
Tout le monde déteste Meta et de ce que je vois, les enthousiastes de la VR attendent de pieds ferme le Steam Frame... comme quoi
5120x2880 publié le 14/01/2026 à 00:22
newtechnix Oui, tous les trucs vraiment révolutionnaires pour le grand public sont déjà faits, l'effet wahou ne s'entretient pas indéfiniment.
altendorf publié le 14/01/2026 à 00:41
Et finalement, Armature (auteur de l'excellent portage VR de Resident Evil 4) rejoint aussi le cimetière des studios malchanceux...

Donc trois finalement. Rendez-vous demain pour la suite alors
kratoszeus publié le 14/01/2026 à 01:41
Meta a eu le nez fin en rachetant Instagram et WhatsApp. La publicité et la ventes des donnees personnelles rapportent bien plus que toutes leurs tentatives de percer dans la tech ( vr, IA ect)
mrvince publié le 14/01/2026 à 04:30
C'est dommage. C'est vraiment génial quand c'est bien fait. Cependant c'est encore beaucoup trop chère pour trop peu de jeux. Et encore moins de bons jeux surtout...
metroidvania publié le 14/01/2026 à 07:12
khazawi et donc y a quoi de drôle ? ?? Au contraire c'est triste et dommage
khazawi publié le 14/01/2026 à 08:51
metroidvania ce qui a de drôle est ce que disaient certains sur le "boom" des jeux VR amors que dès le départ, c'était facile à voir que ça n'allait pas aller bien loin.
Zuckerberg est allé même modifier le nom de sa holding par Meta lol.

Bien évidemment que perdre son boulot n'est pas marrant. Après les USA, c'est courant et les gens retrouvent vite du boulot en général contrairement à chez nous lol
rendan publié le 14/01/2026 à 10:40
La VR c'est fini il faut tourner la page..
syniphus publié le 14/01/2026 à 10:59
khazawi as-tu déjà joué et fini HL Alyx ?

rendan vu le nombre d'innovation chaque année et le nombre de lunette qui vont sortir cette année ou l'année prochaine ... on est loin d'en avoir fini !

Evidemment quand on ne suit pas l'actu tech, on ne s'en rend pas compte mais l'objectif de ces investissements de Meta, Apple, Google, Samsung, Microsoft, ect est de ne pas louper la prochaine évolution technologique qui changera notre façon de vivre.

Les lunettes AR/VR n'ont pas pour but de devenir mainstream pour le gaming mais bien de remplacer tous les devices qu'on possède. PC, smartphone, écran, TV, ect ... tous unis dans une seule machine.

Le problème principale des solutions grand public est le confort sur les longues session. La tech pour un meilleur confort existe mais coute encore très chère. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant avant d'ouvrir des lunettes de bonne qualité à un prix abordable.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Actu Realité Virtuelle
19
Ils aiment
Nom : Actu Realité Virtuelle
description : Oculus Rift, PlayStation VR, HTC Vive, etc.
Copyright © Gamekyo