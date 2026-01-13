Meta VR : une grosse vague de licenciements en vue + 2 fermetures de studios [UP]
Malgré de bonnes intentions, la réalité de la faible demande AR/VR (et le contexte économique) ne peuvent que couper l'herbe sous le pied à Meta et ses projets, et cela devrait évidemment se traduire par une énorme vague de licenciements chez la branche Reality Labs de la société : selon les sources du New York Times, 10 % des effectifs seront mis à la porte dans les prochains jours, soit tout de même 1500 personnes.
L'officialisation devrait avoir lieu cette semaine mais pas besoin d'attendre jusque-là pour accueillir une autre mauvaise nouvelle. Les branches softwares de Meta seraient également sujet à de sévères coupes, et un ancien employé vient de révéler sur X la soudaine fermeture de Twisted Pixel (Deadpool VR) et Sanzaru Games (Asgard's Wrath).
Meta avait déjà enterré Ready at Dawn (l'un des meilleurs studios de la VR selon l'avis global des intéressés) et même si l'entreprise en possède d'autres comme Camouflaj, Armature et bien entendu Beat Games (Beat Saber), reste qu'à un moment, il faut bien reconnaître que l'avenir de ce marché commence à vraiment sentir mauvais.
UPDATE
- Confirmation des deux fermetures précitées.
- Et finalement, Armature (auteur de l'excellent portage VR de Resident Evil 4) rejoint aussi le cimetière des studios malchanceux...
Ça rejoint tous les autres aspects dont on disait que ça ne décollera jamais vraiment : cloud gaming, jeux en location, NFT...
Isoler le joueur n’est pas une bonne idée.
Après ils ont quand même loupé un truc avec le Quest 3, j'utilisais beaucoup plus le deux car ils sortaient plus de jeux :/ Les jeux Marvel's ça va bien 5 min. Quand je pense qu'ils ont annulé GTA
Trop contraignant, trop cher, pas suffisamment suivi.
HL Alyx est une expérience marquante, probablement le truc qui m'a le plus bluffé dans le JV ces 15 dernières années.
Mais bon je me demande qu'y pensais que ça aller percé....
Coûteux, manque de jeux compatible...si encore il y avais une nouvelle livence porteuse comme le film ready player one....
Puis l'inconfort avec de longue session de jeux.....
Deja la 3D sur la télé, ça aussi c'était un échec. Fallait peut-être le prendre comme un exemple....
Dommage pour les salariés encore une fois.....
Je connais une boutique , ou tu peux jouer avec des casques VR....a chopping promenade a claye souilly....jamais vu 1 seul personne dans cette boutique.....
Je joue en ce moment à RE 4 sur Quest 3, l'expérience est plaisante, immersive mais j'ai souvent la flemme d'enfiler mon casque et rester debout en gesticulant. Je préfère poser mon gros cul sur un fauteuil et jouer en mode paresseux.
J'arrive pas à croire que whatsapp et insta, ils aient autorisé ce rachat par facebook aussi...bref.
c'était sly "4"
Les périphériques c'est très souvent des bides à quelques exceptions prêt.
Donc trois finalement. Rendez-vous demain pour la suite alors
Zuckerberg est allé même modifier le nom de sa holding par Meta lol.
Bien évidemment que perdre son boulot n'est pas marrant. Après les USA, c'est courant et les gens retrouvent vite du boulot en général contrairement à chez nous lol
rendan vu le nombre d'innovation chaque année et le nombre de lunette qui vont sortir cette année ou l'année prochaine ... on est loin d'en avoir fini !
Evidemment quand on ne suit pas l'actu tech, on ne s'en rend pas compte mais l'objectif de ces investissements de Meta, Apple, Google, Samsung, Microsoft, ect est de ne pas louper la prochaine évolution technologique qui changera notre façon de vivre.
Les lunettes AR/VR n'ont pas pour but de devenir mainstream pour le gaming mais bien de remplacer tous les devices qu'on possède. PC, smartphone, écran, TV, ect ... tous unis dans une seule machine.
Le problème principale des solutions grand public est le confort sur les longues session. La tech pour un meilleur confort existe mais coute encore très chère. Ce n'est plus qu'une question de temps maintenant avant d'ouvrir des lunettes de bonne qualité à un prix abordable.