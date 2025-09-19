recherche
Resident Evil Requiem, le grand absent du prochain Live Capcom spécial TGS
Le 24 septembre, dans le cadre du TGS 2025, Capcom tiendra son nouveau « Capcom Online Special Program » en promettant du neuf sur Pragmata, Onimusha : Way of the Sword, Monster Hunter Stories 3, Mega Man : Star Force Legacy Collection, un point sur la prochaine grosse MAJ de Monster Hunter Wilds (prévue à la fin du mois) et enfin du gameplay pour l'arrivée de C.Viper dans Street Fighter 6.

Vous avez l'impression qu'il manque un truc ? C'est le cas : Resident Evil Requiem est annoncé d'avance comme le grand absent du show, ce qui peut être surprenant, sauf si l'on se dit que sa place est potentiellement déjà réservée pour un State of Play.

publié le 19/09/2025 à 05:52 par Gamekyo
commentaires (5)
sasquatsch publié le 19/09/2025 à 06:07
Je ne veux plus rien voir de ce jeu pour ne pas gâcher la surprise.. vivement février 2026...mais pas trop vite l'été vient de finir, faut profiter de ces mois à venir...
vyse publié le 19/09/2025 à 06:45
Je pense qu'il veulent justement laisser la place aux autres ; requiem est le mastodonte qui risque de faire de l'ombre ça évite le cannibalisme
jenicris publié le 19/09/2025 à 06:47
Sûrement au SOP donc
akiru publié le 19/09/2025 à 07:28
on en a deja trop vu donc tant mieux
syoshu publié le 19/09/2025 à 08:35
On a l'impression qu'ils veulent en montrer le moins possible pour pas spoiler, en ne montrant que le début du jeu... Au risque de rendre les trailer moins attirants.
Fiche descriptif
Onimusha : Way of the Sword
Nom : Onimusha : Way of the Sword
Support : PC
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
