Resident Evil Requiem, le grand absent du prochain Live Capcom spécial TGS
Le 24 septembre, dans le cadre du TGS 2025, Capcom tiendra son nouveau « Capcom Online Special Program » en promettant du neuf sur Pragmata, Onimusha : Way of the Sword, Monster Hunter Stories 3, Mega Man : Star Force Legacy Collection, un point sur la prochaine grosse MAJ de Monster Hunter Wilds (prévue à la fin du mois) et enfin du gameplay pour l'arrivée de C.Viper dans Street Fighter 6.
Vous avez l'impression qu'il manque un truc ? C'est le cas : Resident Evil Requiem est annoncé d'avance comme le grand absent du show, ce qui peut être surprenant, sauf si l'on se dit que sa place est potentiellement déjà réservée pour un State of Play.