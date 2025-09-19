Resident Evil Requiem, le grand absent du prochain Live Capcom spécial TGS

Le 24 septembre, dans le cadre du TGS 2025, Capcom tiendra son nouveau « Capcom Online Special Program » en promettant du neuf sur, un point sur la prochaine grosse MAJ de(prévue à la fin du mois) et enfin du gameplay pour l'arrivée de C.Viper dansVous avez l'impression qu'il manque un truc ? C'est le cas :est annoncé d'avance comme le grand absent du show, ce qui peut être surprenant, sauf si l'on se dit que sa place est potentiellement déjà réservée pour un State of Play.