Street Fighter 6 : les 4 représentants de l'Année 3

Et c'est parti pour une troisième année de contenu suravec 4 nouveaux personnages à raison d'un par saison et l'on démarrera en été prochain avec l'indispensable Sagat et ses coups de genoux bien ravageurs.Il sera suivi fin 2025 par C.Viper, puis début 2026 par Alex avant que la surprise Ingrid ne vienne faire son retour dans un peu moins d'un an. Voici le trailer qui résume tout cela.