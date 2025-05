Warhammer 40.000 : un remaster surprise pour Space Marine I, un mode Horde pour Space Marine II

Constatant de loin le succès surprise de, SEGA s'est dit qu'il y avait moyen de prendre une petite part du gâteau en sortant un polish du premier jeu, d'ores et déjà prévu pour le 10 juin au prix de 39,99€ (également dans le Game Pass), et uniquement sur PC et Xbox Series.Outre les améliorations visuelles et sonores de routine, le titre repartira avec des contrôles revus que l'on imagine calqués sur le 2, ainsi que l'intégralité des DLC d'époque dont plusieurs armes & armures, ainsi que des maps multi.Parallèlement,aura droit le 26 juin à une MAJ gratuite ajoutant enfin ce qui était réclamé par la communauté depuis son lancement : le mode Horde (ou « Siege »).