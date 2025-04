The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered prend enfin un RDV officiel

Fin du suspense et des spéculations : Bethesda annonce enfin que c'est demain à 17h00 que se tiendra un « mystérieux » Live nommé « IV », faisant on le sait tous désormais référence à la refonte graphique dequi déboulera dans la foulée façon shadow-drop (PC, PS5, XBS, Game Pass).Rappelons qu'une version boîte devrait être au programme, probablement pour plus tard.