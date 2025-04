Hyrule Warriors 3 sur Switch 2 en fin d'année

Surprise sans en être réellement une, Koei Tecmo s'associera de nouveau à Nintendo pour unou plus précisément, s'amusant comme le précédent à incarner une sorte de complément scénaristique au dernier épisode en date (icidonc).Une stratégie qui a déjà porté ses fruits vu queest le plus gros succès de l'histoire des Musô. Ce troisième épisode devrait rapidement dérouler ses contours et son casting (Link ?) vu le lancement prévu en fin d'année.