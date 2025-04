The Duskbloods : quand FromSoftware deale avec Nintendo pour une future exclusivité Switch 2

Courtisé aussi bien par Bandai Namco () que Sony () et même Activision (), FromSoftware s'est en secret assit à la table de Nintendo pour offrir à la Switch 2 une exclusivité maison spécialement chapeauté par Hidetaka Miyazaki.Il y avait un indéniable coup à tenter un spin-off Soulsborne de(imaginez) mais ce sera, une nouvelle licence qui semblait partir dans tous les sens durant sa première bande-annonce avant que le communiqué soit soudainement plus éloquent : c'est un jeu orienté multi, façon PVPVE. Et prévu pour 2026.Pendant ce temps et comme l'indiquait les rumeurs, la Switch 2 accueillera en fin d'année, regroupant le jeu de base et son extension.