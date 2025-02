Des nouvelles du remake de Gothic

Nous fêtons ce mois-ci les 5 ans depuis l'annonce de, titre que l'on pensait voir arriver en fin d'année dernière pour finalement « rien » et c'est peu de le dire par l'absence de la moindre fenêtre de lancement.Mais les choses progressent comme le prouve ce premier carnet de développeur ayant pour but de montrer que le renouveau graphique et les nombreuses améliorations de gameplay n'entacheront pas l'essence première de la franchise, parfois très brutale dans son approche, surtout en début d'aventure.