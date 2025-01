Code Violet : TeamKill veut son Dino Crisis

TeamKill Media est en train de se forger une certaine réputation, et pas dans le bon sens. Après l'échec total depuis le flop titanesque de(lancé en shadow-drop et massacré par le peu y ayant touché), la boîte enchaîne de suite avec, troisième tentative voulant cette fois nous la jouer Dino Crisis de l'espace en TPS.D'ores et déjà prévu pour juillet 2025 et pour l'heure en exclusivité PlayStation 5, le titre a au moins le mérite de proposer un scénario intéressant : au 25e siècle, ce qui reste de l'humanité après un cataclysme terrestre parvient à créer un semblant de nouveau monde sur la planète Trappist 1-E, avant de se rendre compte que pour x raisons, toutes les femmes survivantes sont stériles. Solution ? Utiliser une technologie de voyage temporelle pour aller « voler » des femmes d'autres époques et les ramener sur Trappist 1-E. Vous incarnez une d'entre elles (Violet Sinclair) et allez rapidement vous rendre compte que le projet va un peu plus loin que la recherche de mères porteuses.