Half-Life 2 offert à tous avec une nouvelle MAJ et un documentaire revenant sur Episode 3

Comme nous avons dit hier, nous fêtons les 20 ans de, l'un des FPS les plus marquants de tous les temps encore aujourd'hui doté d'arguments faisant frémir la concurrence actuelle, et pour marquer le coup, à défaut d'une CERTAINE ANNONCE que l'on n'espère même plus, Valve nous fait un petit cadeau et même plusieurs :et ses deux extensions sont offerts sur Steam jusqu'au 18 novembre (si vous validez l'offre, ils seront éternellement à vous).- Ce qui d'ailleurs vous permettra à l'avenir de récupérer le mod RTX sans lâcher un sou.- Le jeu accueille une nouvelle MAJ intégrant le jeu et les deux extensions dans le même menu.- Le menu intègre également les créations Steam Lab.- Ajout de la compatibilité 16:10.- Ajout de commentaires audio (3h30 !).- Correctifs (il n'est jamais trop tard) et quelques améliorations graphiques.Patch note complet à retrouveret ce n'est pas tout ! En partenariat avec Secret Tape (Noclip), on nous offre un gros documentaire sur la création du jeu, des interviews et, à la fin, quelques extraits des builds de, l'extension abandonnée au profit de. On ne s'en est jamais remis.