Microids dévoile Space Adventure Cobra

L'annonce remonte à mars 2023 et les choses commencent à prendre forme pour l'adaptation de l'animesignée Microids, prenant la forme d'un jeu d'action 2D au rendu « mwef mewf » mais à l'esthétique suffisamment fidèle.Nommé plus exactement, le titre sortira courant 2025 sur tous les supports et couvrira le scénario des 12 premiers épisodes de l'anime.