Tales of Graces f revient sur tous les supports

Et un remaster de plus sur le compte de la franchise phare du RPG chez Bandai Namco :aura droit à son polish le 17 janvier 2025 sur l'intégralité des supports, incluant les bonus de la version PlayStation 3 à partir de l'original sorti à la lointaine d'époque de la Wii.L'éditeur ne fait pas encore état de version physique, juste d'une édition Digital Deluxe avec les bonus de routine, et quelques objets d'aide si vous passez par la précommande.