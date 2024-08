Le Nintendo Museum se dévoile en vidéo

Pour ceux qui compteraient se rendre à Kyoto en fin d'année, peut-être seriez vous intéressés par une petite visite du Nintendo Museum, présenté cette nuit par Shigeru Miyamoto lui-même et dont l'ouverture est désormais actée pour le 2 octobre, en prenant néanmoins en compte que dans un premier temps, l'affluence sera régulée en privilégiant invitations et tickets offerts en concours sur place.Mais en attendant, voici donc à quoi vous attendre pour découvrir les 135 ans d'histoire de Nintendo, évidemment sur le marché des consoles mais même bien avant quand l'entreprise squattait le marché des cartes, des jouets… et d'autres choses plus surprenantes comme des poussettes.