No Man's Sky plus beau que jamais avec sa 5.0

restera longtemps l'un des exemples de sauvetage miraculeux et non content d'avoir bénéficié d'un suivi au-delà de toute espérance, Sean Murray vient en rajouter une nouvelle couche, toujours gratos.La MAJ 5.0 donc, ouvrant une nouvelle ère d'améliorations drastiques qui vont non seulement optimiser les performances mais également améliorer le rendu du jeu avec une nouvelle gestion de l'eau, du vent (impactant la flore), des nuages, le tout englobé avec de nouvelles mécaniques apportées à la génération procédurale pour offrir du neuf dans les planètes glaciales ou encore les îles célestes. La faune se permet également d'ajouter du neuf, l'occasion d'ouvrir une nouvelle expédition façonpour crafter de nouvelles armures « insectoïdes » et un robot de combat.Une update qui n'échappe pas à son lot de correctifs et d'améliorations diverses à retrouver