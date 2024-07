« Les nouvelles volumétries de surface incluent le brouillard roulant, la pluie, le blizzard et même des jets de lave. De nouvelles créatures apparaissent également dans les nouveaux biomes.



La partie 1 de Worlds s'accompagne d'une nouvelle expédition. Les expéditions sont des événements chronométrés au cours desquels vous vous embarquez pour des voyages galactiques d'un point spécifique de la galaxie à un autre. Elles comprennent plusieurs défis et exploits exclusifs à chaque expédition.



Sean Murray explique que la nouvelle Expédition est inspirée du célèbre film de science-fiction Starship Troopers de Paul Verhoeven et qu'il s'agit de "quelque chose de vraiment différent". Elle emmène les joueurs à la découverte de nouvelles planètes, où tout le monde se bat ensemble. Selon Murray, les progrès sont réalisés par la communauté, avec de nouvelles récompenses "super cool". Cela ressemble un peu à la guerre galactique du shooter coopératif à la troisième personne d'Arrowhead, Helldivers 2, lui-même fortement inspiré de Starship Troopers. »









Murray explique que Hello Games a complètement rafraîchi l'univers avec de nouvelles technologies, une nouvelle flore, une nouvelle faune et un nouveau gameplay. "Dans No Man's Sky, ce que vous voyez à l'écran est généré par l'ordinateur et nous atteignons un niveau de variété qui n'était tout simplement pas possible auparavant", précise-t-il.

Le studio anglais a développé une nouvelle technologie de l'eau qui permet de créer des vagues et des reflets afin que les planètes océaniques de No Man's Sky soient "complètement nouvelles". Les navires peuvent désormais atterrir sur l'eau, les planètes ont des modèles de vent, et les vagues sont dynamiques et réagissent à la météo.

"Parfois, une tempête éclate et les vagues s'élèvent, les nuages se rassemblent, vous avez l'atmosphère, le vent, toute cette technologie se réunit d'un seul coup et c'est unique", raconte Murray.









- Sinon, pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemble le portage sur Nintendo Switch voici une vidéo gameplay découverte, sachant que depuis il y a encore eu quelques patchs/mises à jours et qu'en mains ça rend encore mieux (nottament sur Switch OLED).



Murray à annoncé pour finir que No Man's Sky ne s'arrêtera assurément pas là.

"La mise à jour s'appelle Worlds Part I parce que, je suppose... il y a beaucoup plus à venir".



Rappelons pour l'historique que No Man's Sky a été lancé en 2016 (avec une sortie plutôt catastrophique étant donné le projet qui était vendu initialement) sur PC et PlayStation 4, par la suite sur Xbox One en 2018, puis sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S en 2020. Une version Nintendo Switch sera finalement sortie 2022. Pendant tout ce temps le studio n'a cesser de corriger puis d'améliorer son jeu avec une impressionnante liste de mises à jour majeures à son actif, et il faut dire qu'on est pas au bout de nos surprises...



En plus des mises à jour de No Man's Sky, le studio travaille donc également sur son prochain jeu, Light No Fire : jeu d'aventure, construction, survie et d'exploration qui se déroulera sur une planète fantastique à taille de Terrestre.