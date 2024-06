Marvel VS Capcom : une compilation de 7 jeux

Les compilations chez Capcom, ça tape facilement le million d'unités, et l'éditeur ne résiste pas à l'envie de nous en proposer une de plus, qui il faut dire va faire de l'oeil aux nostalgiques.donc, qui ne fiche pas du monde avec pas moins de 7 jeux complet dont voici la liste :(1994)(1995)(1996)(1997)(1998)(2000)(un beat'em all de 1993)Prévu en fin d'année uniquement sur PC, PS4 et Switch (seule la version PS4 sera en boîte), cette compilation intégrera au moins du online, du training et comme d'habitude ses galeries et filtres.