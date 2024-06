Star Wars Outlaws : la grosse présentation

Après un pré-show vite oublié, Ubisoft est passé aux choses sérieuses en balançant la sauce suravec une bonne grosse bande-annonce, et surtout une longue présentation de gameplay, afin de présenter le temps de 10 minutes un atterrissage (remarquons un HUD proche de), un peu de balade sur la planète de sable culte, et un bout de mission. Suffisant pour savoir à quoi s'attendre sans trop se gâcher la surprise.Sortie prévue le 30 août 2024, ou 3 jours avant pour les possesseurs de l'édition Gold ou Ultimate, incluant comme d'habitude un Season Pass, et bien entendu une mission exclusive.