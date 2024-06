Doom : The Dark Ages officialisé pour 2025, avec sa première bande-annonce

Pas de surprise vu les leaks mais rien de grave vu que la première bande-annonce suffit à nous mettre l'eau à la bouche :est officialisé, avec son style « médiéval » et un gameplay encore renouvelé autant dans le matos que les situations, du genre vol à dos de dragon. Tout est possible.Lancement prévu pour 2025 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. La confirmation (ou non) d'une version PlayStation 5 devrait intervenir quelques temps après le show.