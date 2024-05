PS Studios : Ghost of Tsushima récupère la 2e place des meilleures performances Steam PS Studios : Ghost of Tsushima récupère la 2e place des meilleures performances Steam

Habituellement, le Day One d'un jeu purement ou essentiellement solo sur Steam est susceptible de connaître son pic d'utilisateurs le soir même du lancement, mais Ghost of Tsushima : Director's Cut est parvenu au fil du week-end à pousser davantage le curseur, ou en tout cas suffisamment pour devenir dans cette catégorie la deuxième meilleure performance d'un jeu PS Studios sur PC.



Le portage signé Nixxes parvient à dépasser God of War sans pour autant faire frémir Helldivers 2, probablement intouchable pour un très long moment. A voir ce qu'il en sera pour God of War Ragnarok, en rappelant qu'en toute logique, c'est The Last of Us : Part II Remastered qui devrait bénéficier en priorité d'un transfert Steam.



1. Helldivers II : 458.709

2. Ghost of Tsushima : 77.154

3. God of War : 73.529

4. Marvel's Spider-Man : 66.436

5. Horizon Zero Dawn : 56.557

6. Horizon Forbidden West : 40.462

7. The Last of Us : Part I : 36.496

8. Days Gone : 27.450

9. Marvel's Spider-Man : Miles Morales : 13.539

10. Uncharted : Legacy of Thieves Collection : 10.851