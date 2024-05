Hades II : l'Early Access disponible, de suite !

Il y a des news qui donne le smile comme dirait l'autre, et les amateurs de rogue seront heureux d'apprendre un joli shadow-drop pour l'Early Access de, disponible aussi bien sur Steam que l'Epic Games Store, et pour 28,99€ (moins cher que la version finale comme de coutume).L'équipe sera intensivement au charbon pendant plusieurs mois pour améliorer l'expérience en fonction des retours de la communauté en plus de garnir le jeu en contenu, avec pour objectif de faire tenir l'accès anticipé jusqu'en fin d'année.Comme pour le premier épisode, aucun doute à avoir sur le fait que la 1.0 (et au-delà) débarquera sur toutes les consoles.