Après Dead Cells, Evil Empire officialise le projet The Rogue Prince of Persia

Leaké comme la quasi-intégralité du catalogue Ubisoft,est devenu une réalité bien officielle et comme prévu, c'est Evil Empire qui va s'en charger, eux qui ont assuré le suivi pendant plusieurs années d'un certainEt comme ce dernier, et d'ailleurs comme le titre du jeu le sous-entend, ce sera du roguelite avec une esthétique BD dont chacun jugera la qualité, avec comme dans son modèle un choix des armes principales et secondaires en début de partie, et un retour à la case départ à chaque trépas mais le maintien de diverses aptitudes pour progresser toujours plus loin dans une aventure à la structure bien entendu générée aléatoirement.Seul le PC est concerné et pour cause : ce sera d'abord en Early Access via Steam, et ce dès le 14 mai.